Кылычбек Султан предлагает создать правительство народного доверия

В Кыргызстане нужно создать правительство народного доверия. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Южной Корее и Малайзии Кылычбек Султан.

По его словам, чиновники потеряли несколько месяцев для профилактики, а затем и борьбы с коронавирусом. В результате умирают люди.

«Я считаю, что депутаты Жогорку Кенеша должны собраться на внеочередное заседание. Парламентариям необходимо выбрать правительство народного доверия, а затем самим самораспуститься. Я считаю, что исполнительную ветвь власти могут возглавить Омурбек Бабанов или Адахан Мадумаров. Во время последних президентских выборов они получили народное доверие. Ни у одного из действующих депутатов нет такого авторитета», — сказал Кылычбек Султан.