Мэром города Кара-Суу стал бывший таможенник Адыл Лолобаев

Мэром города Кара-Суу одноименного района Ошской области стал Адыл Лолобаев. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия.

Как ранее сообщала ЦИК, он был единственным кандидатом на должность. Его представила фракция СДПК Кара-Суйского городского кенеша.

Отмечается, что в Кара-Суйском городском кенеше 31 депутат, 30 из них проголосовали за, один отсутствовал.

Прежний мэр Кара-Суу Кутугали Козубаев освобожден от занимаемой должности 4 марта 2020 года согласно поданному им заявлению.

Отметим, Лолобаев Адыл Манасович в 2007 году был замглавой Ошской таможни, после начальником Джалал-Абадской и Баткенской. Ему 58 лет.