14:35
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Власть

Мэром города Кара-Суу стал бывший таможенник Адыл Лолобаев

Мэром города Кара-Суу одноименного района Ошской области стал Адыл Лолобаев. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия.

Как ранее сообщала ЦИК, он был единственным кандидатом на должность. Его представила фракция СДПК Кара-Суйского городского кенеша.

Отмечается, что в Кара-Суйском городском кенеше 31 депутат, 30 из них проголосовали за, один отсутствовал.

Прежний мэр Кара-Суу Кутугали Козубаев освобожден от занимаемой должности 4 марта 2020 года согласно поданному им заявлению.

Отметим, Лолобаев Адыл Манасович в 2007 году был замглавой Ошской таможни, после начальником Джалал-Абадской и Баткенской. Ему 58 лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157941/
просмотров: 893
Версия для печати
Материалы по теме
С инициативой прямых выборов мэра Бишкека выступают гражданские активисты
В Нарыне избрали нового мэра
На пост мэра города Нарына претендуют три кандидата. Кто они
Конфликта интересов нет. ЦИК прокомментировал выборы мэра Балыкчи
Мэром Балыкчи стал 26-летний Марат Кудайбергенов
В Балыкчи выбирают нового мэра
Мэром Чолпон-Аты избран Талант Сарбагышев
Выборы мэра. Жалобу депутатов Исфаны отдали в правоохранительные органы
Депутаты горкенеша Исфаны не признают результаты выборов мэра
Азиз Суракматов рассказал горожанам, что планирует сделать на посту мэра Бишкека
Популярные новости
У&nbsp;руководителя аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус У руководителя аппарата президента Кыргызстана выявили коронавирус
Внеочередное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30&nbsp;июня Внеочередное заседание Жогорку Кенеша планируется провести 30 июня
Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики
Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП&nbsp;пока вводить не&nbsp;будем Сооронбай Жээнбеков: Режим ЧП пока вводить не будем
Бизнес
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с&nbsp;бесплатной связью MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
1 июля, среда
14:02
Художница Татьяна Зеленская: Важно говорить не о проблеме, а о путях ее решения Художница Татьяна Зеленская: Важно говорить не о пробле...
13:41
Мэром города Кара-Суу стал бывший таможенник Адыл Лолобаев
13:29
Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
13:20
В больницы Бишкека с пневмонией госпитализировано 746 человек
13:16
У заместителя генерального прокурора Кыргызстана выявили коронавирус