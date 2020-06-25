Запрет на вывоз руды из Кыргызстана может привести к росту безработицы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявили несколько депутатов.

По словам нардепа Акылбека Жапарова, во время пандемии решение может спровоцировать закрытие предприятий.

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руд драгоценных металлов многие предприятия закроются, ситуация только ухудшится. Поэтому проект надо отложить до осени. А налоговую ставку на экспорт ввести в размере 3 процентов», — заявил он.

«И так сейчас идет рост безработицы. В случае введения 7-процентной пошлины на экспорт

Депутат Жанар Акаев отметил, что законопроект принесет дополнительные выплаты в бюджет. «Около 2 тысяч 400 лицензий выдано на разведку и разработку месторождений. В основном зарубежные компании у нас разрабатывают золоторудные месторождения. Семипроцентная пошлина — это не много. Разве плохо, если в год в бюджет будет поступать 500-600 миллионов сомов и у нас появится возможность построить шесть-семь школ ежегодно?» — сказал он.

Парламентарий считает, что, учитывая доходы золотодобывающих компаний, они не уйдут из КР только из-за введения пошлины на экспорт руды. Проект направлен на голосование в третьем чтении.