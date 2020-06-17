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Власть

Депутат раскритиковал отчет Счетной палаты

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели отчет председателя Счетной палаты Улукбека Марипова.

Нардеп Улукбек Ормонов раскритиковал отчет за то, что в нем указана информация о контрактах в разной валюте. Парламентарий также возмутился тем, что информация о ТНК «Дастан» имеет гриф «секретно».

Улукбек Марипов заявил, что может предоставить информацию депутату отдельно в его кабинете. На это Улукбек Ормонов ответил, что отчет, где суммы указываются в разной валюте, говорит о том, что глава Счетной палаты не контролирует заключаемые контракты и не читает самих документов.

Председатель ведомства пояснил, что вся отчетность составлена в рамках закона. Документы отправлены главе государства. «Наверное, наш президент сам даст оценку, а не вы», — заявил Улукбек Марипов.

Позже он принес парламентарию официальные извинения за допущенную грубость в его сторону.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156437/
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