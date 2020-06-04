Вице-премьер-министр прокомментировал ситуацию на кыргызско-казахской границе

«Ситуация на кыргызско-казахской границе противоречит договоренностям союзных государств», — заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев во время выездного совещания на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный».

По его словам, на протяжении долгого времени есть сложности на границе с Казахстаном. «Я лично ознакомился с процедурой прохождения водителей на границе из Казахстана в Кыргызстан. Заключается она в паспортном контроле, сборе анкетных данных медицинскими работниками для дальнейшего контроля, сдачей анализа на наличие вируса, и далее грузоперевозчик на территории Кыргызстана ожидает результаты теста. Порядок выезда тоже несложный. А вот с казахской стороны все проходит медленно», — сказал он.

Усугубилась ситуация с прошлого года. А в последние недели ситуация переросла в критическую. На сегодня 300-400 машин стоят в пробке на протяжении нескольких суток. Эркин Асрандиев

Эркин Асрандиев отметил, что власти Кыргызстана ведут работу на площадке ЕАЭС для устранения барьеров.

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«К сожалению, на внутренних границах союза ситуация сложная. Намного сложнее, чем на внешних границах. Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в коллегию, так как ситуацию расцениваем как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям. Будем надеяться, что в ближайшее время вопрос будет решен», — заключил он.

Напомним, в Пограничной службе Кыргызстана 24.kg заявили, что представители казахской стороны ввели дополнительные требования еще в конце февраля, то есть до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому очень долго проверяют грузовой транспорт.

Ранее казахстанский комитет по доходам сообщал, что на границе осуществляются проверка и сканирование следующих документов: CMR (международная товарно-транспортная накладная), ТТН (товарно-транспортная накладная), инвойс или счет-фактура, техпаспорт на транспортное средство, талон о прохождении границы.