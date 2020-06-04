Ремонтировать улицы и не ждать второй фазы реконструкции предлагает депутат БГК

Депутат Бишкекского городского кенеша Сайдахмат Исмаилов считает, что на улицах, которые ожидают реконструкции в ходе второй фазы проекта реконструкции дорог, необходимо сделать ямочный ремонт. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по ЖКХ.

По его словам, улицу Буденного уже несколько лет обещают отремонтировать. Там проехать невозможно.

Представитель Бишкекасфальтсервиса сообщил: эта улица будет отремонтирована в ходе второй фазы проекта реконструкции.

«Пока дождемся этого ремонта, сколько еще лет пройдет? А люди там живут. Надо пока на таких улицах хотя бы ямочный ремонт сделать», — сказал Сайдахмат Исмаилов.

Напомним, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время в Бишкеке планируется построить шесть мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах. Ранее мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщал, что работы по китайскому гранту начнутся после завершения карантина.