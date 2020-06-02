ГКНБ: Жакыпбек Байымбетов ушел в отставку по состоянию здоровья

Заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбек Байымбетов ушел с должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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По данным ведомства, уход Байымбетова не связан с уголовным делом по радиочастотам, которое расследуется Военной прокуратурой КР.

«Жакыпбек Байымбетов не курировал управление, в котором были задержаны сотрудники ГКНБ, и не имеет никакого отношения к этим фактам», — сообщили в Госкомитете.

Отметим, ранее источники 24.kg сообщали о причастности директора службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности в ранге заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Жакыпбека Байымбетова к скандалу с радиочастотами.

Скандал вокруг продажи радиочастот последовал после того, как стало известно о возбуждении ряда уголовных дел. Обвинения предъявлены бывшему руководству Госагентства связи и сотрудникам ГКНБ.

По версии следствия, руководство Госагентства связи в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. В главном надзорном органе считают, что сделкой причинен значительный ущерб государству.