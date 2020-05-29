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Власть

Глава СЭЗ «Бишкек» не знает о возбужденных уголовных делах

По фактам уклонения от налогов ГКНБ расследует несколько уголовных дел по субъектам СЭЗ «Бишкек». Об этом на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» сообщил депутат Жаныбек Жоробаев.

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По его словам, глава СЭЗ ссылается на то, что работает по закону, принятому легендарным парламентом. Нардеп спросил у Дуйшена Ирсалиева, какие меры он принимает для того, чтобы устранить коррупционные лазейки.

Глава СЭЗ «Бишкек» ответил, что при нем никаких нарушений не зафиксировано, а про уголовные дела он не в курсе.

Депутат Бектен Сыдыгалиев напомнил, что ранее в СЭЗ «Бишкек» имелись факты контрабанды, уклонения налогов. Нардеп считает, что СЭЗ необходим хороший анализ хозяйственно-экономической деятельности, правительство должно создать комиссионую проверку с включением аудиторов Счетной палаты и силовых органов.

Дуйшен Ирсалиев ответил, что несколько лет в СЭЗ не проводилась инвентаризация. «Мы в порядок привели все. Последние четыре года не выходим из проверок. Все проверяют, ничего не находят», — сказал Дуйшен Ирсалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154126/
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