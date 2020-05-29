Депутат рассказал о нарушениях в СЭЗ «Бишкек»

Штатная численность СЭЗ «Бишкек» необоснованно раздута. Об этом на заседании заявил лидер фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев.

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По его словам, СЭЗ самоустранилась, ее никто не проверяет. В частности, не платит налоги.

«Есть также информация о мертвых душах, которым платят по 30-40 тысяч сомов. Штатная численность необоснованно увеличена. Правительство не проверяет, не интересуется тем, нужны ли капитальные вложения. Это государство в государстве. Бывшие заместители министра экономики говорили, что как минимум 100 человек можно убрать. Есть также информация, что директор СЭЗ покупал материалы на строительство у своих родственников без проведения тендера», — сказал Канатбек Исаев.

На это директор СЭЗ Дуйшен Ирсалиев ответил, что в аппарате работает 45 человек, остальные — обычные рабочие.

«Аппаратную численность мы намерены сокращать. Остальные все — рабочие, слесари, дворники и другие сотрудники. Как мы их сократим? И да, действительно, мой брат работает снабженцем», — сказал Дуйшен Ирсалиев.