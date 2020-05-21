Депутат раскритиковал правительство за снижение выплат СЭЗ «Бишкек»

Выплаты СЭЗ «Бишкек» в бюджет страны в год снизили с 6 миллионов до 60 тысяч сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Канатбек Исаев.

По его словам, своим постановлением от 5 марта 2020 года выплаты СЭЗ «Бишкек» снизили с 2 процентов до 0,12 процента.

«В год они платили в бюджет 6 миллионов сомов. Теперь будут платить всего 60 тысяч сомов. На рынке «Дордой» один контейнер в год платит около 100 тысяч сомов. А СЭЗ, занимая 300 гектаров, будет платить 60 тысяч сомов. Тем более со стороны правительства нет никакого контроля к СЭЗ», — заявил нардеп.

Он отметил, что, когда кабмин ищет источники восполнения дефицита бюджета, параллельно сокращаются такие выплаты.