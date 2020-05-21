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Власть

Депутаты предлагают поправки в Кодекс о неналоговых доходах

Депутаты парламента предложили поправки в Кодекс о неналоговых доходах. Проект закона представлен на общественное обсуждение.

Инициаторами выступают Абдывахап Нурбаев, Марлен Маматалиев, Жанар Акаев и Канат Керезбеков. Авторы напоминают, что, согласно действующему закону, государственные образовательные учреждения должны выплачивать в местные бюджеты 70 процентов от сдачи в аренду помещений, которые находятся у этих организаций в собственности.

В связи с этим не хватает средств на содержание и ремонт общежитий и столовых, а также на развитие материально-технической базы.

«В соответствии с существующими тарифами на образовательные услуги государственные вузы и лицеи не могут включать в эту стоимость затраты на свои нужды. Они не могут распоряжаться деньгами, которые получают от обучения на договорной основе от иностранных студентов, по своему усмотрению», — отметили депутаты.

Нардепы предлагают закрепить законодательно норму, согласно которой государственные образовательные заведения будут платить от аренды в местный бюджет не 70 процентов, а 30.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153378/
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