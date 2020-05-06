Стало известно, кто сменил Даригу Назарбаеву на посту спикера сената Казахстана

Новым спикером сената Казахстана стал бывший первый замглавы администрации президента Маулен Ашимбаев. Об этом сообщает издание «РБК».

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Маулен Ашимбаев сменил на посту Даригу Назарбаеву. В субботу глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената — дочери бывшего президента РК Нурсултана Назарбаева. Она занимала должность сенатора более года.

Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения, отрешения президента от должности, а также его смерти полномочия главы государства переходят к председателю сената.