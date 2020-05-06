Стало известно, кто сменил Даригу Назарбаеву на посту спикера сената Казахстана

Новым спикером сената Казахстана стал бывший первый замглавы администрации президента Маулен Ашимбаев. Об этом сообщает издание «РБК».
Маулен Ашимбаев сменил на посту Даригу Назарбаеву. В субботу глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената — дочери бывшего президента РК Нурсултана Назарбаева. Она занимала должность сенатора более года.
Согласно Конституции Казахстана, в случае досрочного освобождения, отрешения президента от должности, а также его смерти полномочия главы государства переходят к председателю сената.