Сель на юге КР. Министерство чрезвычайных ситуаций не ожидало сильных осадков

«Мы не ожидали сильных осадков», — заявил министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении ликвидации последствий схода селевых потоков в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

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По его данным, каждый год для предупреждения чрезвычайных ситуаций из бюджета выделяют 400 миллионов сомов. «Каждый год проводятся предупредительные работы. Мы не ожидали таких сильных осадков», — заявил он.

Министр признал, что некоторые новые дамбы оказались некачественными и не выдержали первое же испытание.

«Да, дамба в селе Чимген не выдержала. Берегоукрепительные конструкции в Исфане тоже были смыты, но они все равно выполнили свою работу. Сейчас мы требуем через подрядчиков снова построить дамбы», — сказал он.