13:07
USD 79.34
EUR 86.06
RUB 1.06
Власть

Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС

Детские сады и школы заработают только после того, как будет снят режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, на сегодня определены виды деятельности, которым будет поэтапно разрешено открываться. Все остальные, в том числе и образовательные учреждения, возобновят свою деятельность только после того, как будут сняты все ограничительные режимы.

«Если 1 июня будут сняты режимы, будет снижение заболеваемости, то они откроются. Если нет, то это случится позже — 10, 15 июня или, возможно, даже с июля начнут работать», — заключил Эркин Асрандиев.

Указом президента продлевается чрезвычайное положение на​ территории городов Бишкека, Оша, Джалал-Абада и​ Ат-Башинского района Нарынской области до​ 10​ мая включительно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151402/
просмотров: 6193
Версия для печати
Материалы по теме
Эркин Асрандиев: Рынки могут спровоцировать скопление людей и разнос инфекции
В правительстве решают, кто получит льготное финансирование
С начала года недобор по доходам в бюджет оценивается в 10 миллиардов сомов
Эркин Асрандиев: Перенос сроков по автоматизации налогов — идея бизнеса
Правительство создаст антикризисный фонд для поддержки бизнеса Кыргызстана
Эркин Асрандиев: Всем тяжело, но есть деятельность, которую можно придержать
Правительство ожидает большой поток заявок на пропуска от предпринимателей
В Минздраве рассказали, как лечат людей, заболевших коронавирусом
На доплаты медработникам требуется почти 300 миллионов сомов
Тест на коронавирус на лестничной площадке. Минздрав проводит расследование
Популярные новости
Парламент рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме чрезвычайного положения 30&nbsp;апреля Парламент рассмотрит вопрос о режиме чрезвычайного положения 30 апреля
Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом Правительство организует подворовые обходы, чтобы выявить больных коронавирусом
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;20-24 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Не&nbsp;моложе 30&nbsp;лет и&nbsp;с&nbsp;высшим образованием. Требования для лидера партии Не моложе 30 лет и с высшим образованием. Требования для лидера партии
Бизнес
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
29 апреля, среда
13:03
Эркин Асрандиев: Рынки могут спровоцировать скопление людей и разнос инфекции Эркин Асрандиев: Рынки могут спровоцировать скопление л...
12:58
В правительстве решают, кто получит льготное финансирование
12:49
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
12:45
Китайский Эксимбанк реструктуризирует долг Кыргызстана
12:41
Столице Кыргызстана 142 года. Оптимистичные поздравления городских властей