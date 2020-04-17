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Власть

Бороться с коронавирусом Кыргызстану помогут специалисты из Польши и Китая

В ближайшие дни ожидается приезд медицинских специалистов из Китая и Польши. Об этом президенту сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, медики прибудут для помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, уже разработана платформа, где размещена интерактивная карта с информацией об эпидемиологической ситуации в стране, распределении и учете гуманитарной помощи в разрезе регионов.

Аида Исмаилова отметила, что все полагающиеся надбавки медикам будут выплачиваться своевременно. На эти цели уже было направлено 38,5 миллиона сомов. По итогам апреля планируется выделить 132 миллиона.

Напомним, что на сегодня в стране зафиксировали 489 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150414/
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