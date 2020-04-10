Совет сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в формате видеоконференции

Сооронбай Жээнбеков сегодня примет участие во внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба президента.
На внеочередном заседании, которое состоится под председательством Азербайджана, будет обсужден вопрос консолидации усилий тюркоязычных стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
В заседании в формате видеоконференции примут участие лидеры Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.
Ожидается участие генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.