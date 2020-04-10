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Власть

Совет сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в формате видеоконференции

Сооронбай Жээнбеков сегодня примет участие во​ внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в​ формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба президента.

На​ внеочередном заседании, которое состоится под председательством Азербайджана, будет обсужден вопрос консолидации усилий тюркоязычных стран в​ борьбе с​ распространением коронавирусной инфекции и​ ее​ последствиями.

В​ заседании в​ формате видеоконференции примут участие лидеры Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и​ генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.

Ожидается участие генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149699/
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