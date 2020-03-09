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Власть

Марш за права женщин. Депутат требует привлечь к ответственности милиционеров

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев требует от Генпрокуратуры провести расследование и привлечь к ответственности сотрудников милиции, разогнавших 8 марта марш за права женщин. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, общественного осуждения достойны и провокаторы. «Они и их кураторы должны помнить историю «белокепочников» (движение так называемых патриотов, созданное в 2005 году. — Прим. 24.kg). Закончат так же. Что касается милиции, так сотрудники правоохранительных органов не выполнили нормы закона как о митингах, так и о милиции. Генпрокуратура должна провести расследование и привлечь к ответственности милиционеров и их начальство», — заявил Мирлан Жеенчороев.

Напомним, 8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции. Около 50 человек доставили в УВД. Участницы получили ушибы, другие травмы. 

Бишкекчане решили провести еще одну акцию под хештегом #нетнасилию 10 марта в 12.00 у памятника Уркуе. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145938/
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