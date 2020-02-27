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Власть

Об источниках финансирования НПО. Депутата-инициатора возмутили вопросы коллег

В парламенте рассматривается в первом чтении законопроект, обязывающий НПО отчитываться об источниках финансирования.

Инициатором выступает депутат Бактыбек Райымкулов. Он считает, что такой документ необходим, поскольку неправительственные организации не подотчетны, вся информация о финансовых вливаниях засекречена.

Правозащитники, гражданские активисты и омбудсмен Токон Мамытов просили автора отозвать проект закона, поскольку в нем есть противоречия Конституции. На просьбу разработчик не отреагировал.

Нардеп Карамат Орозова считает, что документ в таком виде нельзя выносить на палату. Выяснилось, что нет по документу заключения профильного комитета и правительства.

«НПО и так предоставляют все данные в Соцфонд и налоговикам. Зачем тогда нужен ваш проект? Я не буду его поддерживать и попрошу коллег сделать то же самое», — сказала она.

Автор инициативы в ответ сослался на неких избирателей, которые очень хотят знать, откуда НПО берут гранты, на что и как тратят их.

Народный избранник Дастан Бекешев поинтересовался, сколько, вообще, законопроектов инициировал Бактыбек Райымкулов. Последний возмутился и напомнил коллеге, что тот не следователь, поэтому отчитываться перед ним он не обязан.

Ранее отчетности НПО о своих донорах требовали представители движения «Кырк чоро».

Правозащитники подчеркнули, что в демократических странах требование о публикации отчетов могут устанавливать только для тех НКО, которые дополнительно приобрели статус благотворительной или общественно полезной организации.

В 2016 году парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144962/
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