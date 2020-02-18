10:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области

Новым полномочным представителем правительства в Баткенской области стал Алишер Абдрахманов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

24.kg выяснило, что известно о вновь назначенном в самый неспокойный регион страны чиновнике.

из интернета
Фото из интернета. Новый полпред правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов

Алишер Абдрахманов родился 30 августа 1962 года. Он родом из Баткена, поэтому все о проблемных очагах знает не понаслышке.

Новый полпред в Баткене имеет два высших образования.

В 1993-м он окончил Педагогический институт русского языка и литературы. В 1999 году получил диплом Кыргызского государственного национального университета по специальности «юриспруденция».

В 1980-1982 годах будущий чиновник отслужил в рядах Советской Армии.

В 1983-м начал трудовую деятельность на станции склада в Исфаре — рабочим. Эта работа была кратковременной — всего 11 месяцев. Чем занимался Алишер Абдрахманов с 1984 по 1986 год, неизвестно. В октябре 1986-го он идет на службу в Министерство внутренних дел. Милиции он отдал 24 года. Основной род его деятельности пришелся на Госавтоинспекцию — от командира мотовзвода до начальника УБДД Баткенской области.

В 2010-м Алишер Абдрахманов переходит на работу в Государственную регистрационную службу. Он возглавляет регистрационно-экзаменационный сектор департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС. Затем возвращается в Баткен, где с 2011 года работает главным специалистом того же департамента.

В 2012-м возвращается на службу в МВД.

В 2013 году уволен из органов внутренних дел в связи с достижением предельного возраста.

2014-2015 — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика».

В 2015 году вновь переезжает в Баткен, где работает руководителем Центра обслуживания населения ГРС.

С 2016-го — первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143923/
просмотров: 760
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен полномочный представитель правительства в Баткенской области
Назначен спецпредставитель правительства Кыргызстана по приграничным вопросам
Назван вероятный претендент на пост главы ГРС
Уволен глава госучреждения «Унаа» Алымжан Козубаев
Депутатов смутило образование нового вице-премьер-министра по вопросам границ
У нового вице-премьера отобрали силовой блок, оставив только вопросы границ
Вероятные кандидаты на пост вице-премьера по силовому блоку
Жениш Разаков освобожден от должности вице-премьер-министра КР
Эркин Асрандиев назначен вице-премьер-министром КР
Замирбек Аскаров назначен министром чрезвычайных ситуаций КР
Популярные новости
Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в&nbsp;дипломатии. Все возмущены Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в дипломатии. Все возмущены
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Кто возглавит ГРС? В&nbsp;списке претендентов нет Досалы Эсеналиева Кто возглавит ГРС? В списке претендентов нет Досалы Эсеналиева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Бизнес
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
18 февраля, вторник
10:34
В Алае психически нездоровую девочку изнасиловали двое мужчин В Алае психически нездоровую девочку изнасиловали двое...
10:31
Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области
10:28
Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
10:25
Из-за коронавируса Apple ограничит поставки iPhone по всему миру
10:22
Более 30 работников прокуратуры наказаны за нарушения