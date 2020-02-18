Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области

Новым полномочным представителем правительства в Баткенской области стал Алишер Абдрахманов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

24.kg выяснило, что известно о вновь назначенном в самый неспокойный регион страны чиновнике.

Фото из интернета. Новый полпред правительства в Баткенской области Алишер Абдрахманов

Алишер Абдрахманов родился 30 августа 1962 года. Он родом из Баткена, поэтому все о проблемных очагах знает не понаслышке.

Новый полпред в Баткене имеет два высших образования.

В 1993-м он окончил Педагогический институт русского языка и литературы. В 1999 году получил диплом Кыргызского государственного национального университета по специальности «юриспруденция».

В 1980-1982 годах будущий чиновник отслужил в рядах Советской Армии.

В 1983-м начал трудовую деятельность на станции склада в Исфаре — рабочим. Эта работа была кратковременной — всего 11 месяцев. Чем занимался Алишер Абдрахманов с 1984 по 1986 год, неизвестно. В октябре 1986-го он идет на службу в Министерство внутренних дел. Милиции он отдал 24 года. Основной род его деятельности пришелся на Госавтоинспекцию — от командира мотовзвода до начальника УБДД Баткенской области.

В 2010-м Алишер Абдрахманов переходит на работу в Государственную регистрационную службу. Он возглавляет регистрационно-экзаменационный сектор департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС. Затем возвращается в Баткен, где с 2011 года работает главным специалистом того же департамента.

В 2012-м возвращается на службу в МВД.

В 2013 году уволен из органов внутренних дел в связи с достижением предельного возраста.

2014-2015 — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика».

В 2015 году вновь переезжает в Баткен, где работает руководителем Центра обслуживания населения ГРС.

С 2016-го — первый заместитель полпреда правительства в Баткенской области.