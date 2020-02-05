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Власть

Игорь Халанский: Правительство работает стабильно, но без прорывов

Правительство работает стабильно. Об этом 24.kg заявил политолог Игорь Халанский, комментируя высказывание депутата Жогорку Кенеша Натальи Никитенко.

Парламентарий уверена, что в обществе накопилась абсолютная усталость от кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева. Сам премьер-министр с этим не согласился.

По словам Игоря Халанского, никаких прорывов, кардинальных реформ действительно нет, но в целом работу кабмина можно оценить как ровную и стабильную.

«Раскритиковать можно любого. Я не думаю, что, если сейчас этот кабинет отправить в отставку, что-то изменится осязаемо. Можно пройтись по отдельным министрам, но те, кто не справляется, их уходят. Поэтому сказать, что общество устало, я не могу. Состав и так обновился почти на 90 процентов», — отметил эксперт и добавил, что нет необходимости мутить воду и лишать до парламентских выборов чиновников и самого премьера портфелей.

Напомним, что сегодня нардепы раскритиковали Мухаммедкалыя Абылгазиева и министров. А вице-премьера Жениша Разакова и вовсе назвали самым слабым звеном.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142688/
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