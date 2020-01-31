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Власть

Ряд чиновников получили выговоры и замечания

Ряд руководителей министерств и ведомств получили дисциплинарные взыскания. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что меры приняты для исполнения решения Совета безопасности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей объявлен строгий выговор председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилю Осмонбетову, председателю Соцфонда Медеру Ирсалиеву и заместителю председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Мырзе Джаманбаеву.

Выговор получили министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Мирслав Аманкулов и замминистра образования Надира Джусупбекова. 

Замечание объявлено руководителю аппарата правительства Самату Кылжыеву, министру юстиции Марату Джаманкулову, министру культуры Азамату Жаманкулову, председателю Государственной налоговой службы Кабылу Абдалиеву, директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву, председателю Фонда государственных материальных резервов Каныбеку Айдарову, директору Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канату Аманкулову, председателю Государственной службы миграции Болотбеку Ибраимжанову, председателю Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Арзыбеку Кожошеву, председателю Государственной регистрационной службы Алмазу Мамбетову, председателю Государственной судебно-экспертной службы Акылбеку Мусаходжаеву, директору Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбеку Нурбашеву, директору Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрату Сабирову, директору Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияру Салиеву, председателю Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакиру Таирову, директору Государственного агентства водных ресурсов Кокумбеку Таштаналиеву, председателю Государственной службы исполнения наказаний Мелису Турганбаеву, председателю Высшей аттестационной комиссии Бакыт Тыналиевой и директору Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики Жаныбеку Чапаеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142287/
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