Кыргызстанцы не заинтересованы получать пособие по безработице. Слишком мало

В Кыргызстане всего 123 человека получают пособие по безработице. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра труда и социального развития Камалдин Токтосартов.

По его данным, из бюджета ежегодно на эту социальную выплату выделяется 5 миллионов сомов.

«Размер пособия составляет всего 300 сомов. Для получения нужны паспорт, документ об образовании и трудовая книжка. Но кыргызстанцы не заинтересованы в получении пособия. Оно слишком мало», — сказал чиновник.

В КР по состоянию на январь 2020 года число безработных составило 94 тысячи 248 человек. Девять процентов безработных живут в Баткенской области, 8,8 процента — в Нарыне, 8,4 процента — на Иссык-Куле, 7,3 процента — в Чуйской области.