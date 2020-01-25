Сооронбай Жээнбеков наградил Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

Президент Сооронбай Жээнбеков наградил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна медалью «Данк». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что прошедший 2019 год выдался насыщенным на крупные мероприятия, которые были приурочены к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию создания идеи евразийской интеграции.

Президент подчеркнул, что на сегодня ЕАЭС позиционируется как одно из наиболее молодых и быстроразвивающихся интеграционных объединений, наблюдается улучшение многих ключевых экономических показателей государств-членов.

«За период председательства Тиграна Саркисяна в ЕЭК был урегулирован вопрос одобрения результатов оценки системы ветеринарного контроля Кыргызстана, решен вопрос с соглашением о пенсионном обеспечении, положительно рассмотрен и принят ряд других важных решений по вопросам евразийской интеграции», — напомнил глава государства.

В свою очередь Тигран Саркисян выразил благодарность за поддержку, оказываемую ему на протяжении всей его деятельности. Он особо подчеркнул, что инициативы, поднимаемые Кыргызстаном в рамках ЕАЭС, учитывали интересы всех стран-членов союза.

Напомним, что срок полномочий действующего председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна заканчивается 1 февраля 2020 года.