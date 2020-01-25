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Власть

Сооронбай Жээнбеков наградил Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков наградил Тиграна Саркисяна медалью «Данк»

Президент Сооронбай Жээнбеков наградил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна медалью «Данк». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что прошедший 2019 год выдался насыщенным на крупные мероприятия, которые были приурочены к пятилетию подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию создания идеи евразийской интеграции.

Президент подчеркнул, что на сегодня ЕАЭС позиционируется как одно из наиболее молодых и быстроразвивающихся интеграционных объединений, наблюдается улучшение многих ключевых экономических показателей государств-членов.

«За период председательства Тиграна Саркисяна в ЕЭК был урегулирован вопрос одобрения результатов оценки системы ветеринарного контроля Кыргызстана, решен вопрос с соглашением о пенсионном обеспечении, положительно рассмотрен и принят ряд других важных решений по вопросам евразийской интеграции», — напомнил глава государства.

В свою очередь Тигран Саркисян выразил благодарность за поддержку, оказываемую ему на протяжении всей его деятельности. Он особо подчеркнул, что инициативы, поднимаемые Кыргызстаном в рамках ЕАЭС, учитывали интересы всех стран-членов союза.

Напомним, что срок полномочий действующего председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна заканчивается 1 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141597/
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