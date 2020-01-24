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Власть

Присваивать улицам в Бишкеке номера, а не имена, предлагает депутат

Присваивать улицам номера, а не имена известных людей, предложил на заседании постоянной комиссии по регламенту БГК Эрмек Усубалиев.

По его мнению, если пилотный проект будет удачным, то в будущем такой механизм может перейти и на остальную часть города. «Может, в каких-то жилмассивах в качестве эксперимента по цифрам называть, как во многих странах», — отметил Эрмек Усубалиев.

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«Произойдет упрощение всей процедуры. Не надо будет потом собирать комиссии по топонимике, спорить, какое имя и какой улице присвоить, не тратиться на аншлаги. Просто цифры написал и все», — сказал он.

Председатель комиссии Бактыбек Абдиев сказал, что такие примеры уже есть.

«В жилмассиве «Ак-Босого» есть улицы Чуй-1, Чуй-2 и так далее», — напомнил он.

Отметим, что депутаты рассмотрели вопрос о присвоении названий и переименовании 76 улиц в столице. Ранее положительное решение приняли на заседании профильной комиссии БГК по муниципальной собственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141538/
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