Инцидент на границе. Начались кыргызско-таджикские переговоры

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» началась встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Нашу страну представляют вице-премьер-министр Жениш Разаков, председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, глава МВД Кашкар Джунушалиев, генпрокурор Откурбек Джамшитов, полпред правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров и посол КР в РТ Джаныш Рустенбеков.

По итогам переговоров ожидается совместное заявление.

Ранее Жениш Разаков сообщил, что Кыргызстан предложил варианты обмена территориями для создания более благоприятных условий для проживания двух народов.

«При работе технических групп, по последним данным, изготовлены 134 крупномасштабные топографические карты, осталось подготовить еще четыре-пять карт. Фронт работ, инструменты для делимитации госграницы созданы. У нас есть села, в которых дома расположены в шахматном порядке. Это села Кок-Таш, Таш-Тумшук. При возникновении определенной конфликтной ситуации нашим правоохранительным, силовым органам очень тяжело действовать, так как население двух стран живет вперемешку», — сказал он.

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.