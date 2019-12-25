Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не торопятся на сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша не торопятся на очередную сессию. По регламенту она должна начинаться в 9.00. Однако на 10.00 регистрацию прошли 17 депутатов. Для начала работы необходим кворум в 23 человека.

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В повестке 33 вопроса, в том числе утверждение бюджета столицы на 2020 год и Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, вопросы об экологической ситуации, реализации второй фазы проекта реконструкции дорог по китайскому гранту, одобрения покупки автобусов в лизинг и ряд постановлений, касающихся аренды муниципальных земельных участков.

Опоздания для депутатов городского кенеша на сессию стали обыденным явлением.