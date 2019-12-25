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Власть

Депутаты Бишкекского горкенеша традиционно не торопятся на сессию

Фото 24.kg. Депутаты БГК традиционно опаздывают на сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша не торопятся на очередную сессию. По регламенту она должна начинаться в 9.00. Однако на 10.00 регистрацию прошли 17 депутатов. Для начала работы необходим кворум в 23 человека.

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В повестке 33 вопроса, в том числе утверждение бюджета столицы на 2020 год и Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, вопросы об экологической ситуации, реализации второй фазы проекта реконструкции дорог по китайскому гранту, одобрения покупки автобусов в лизинг и ряд постановлений, касающихся аренды муниципальных земельных участков.

Опоздания для депутатов городского кенеша на сессию стали обыденным явлением.
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