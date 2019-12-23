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Власть

Заключение комиссии по Кой-Ташу. Клара Сооронкулова намерена доказать подлог

Экс-судья Конституционной палаты, член госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа Клара Сооронкулова заявила 24.kg, что намерена подать жалобу в Генеральную прокуратуру в связи с тем, что на заседании парламента 12 декабря было вынесено не то заключение.

По ее словам, она направит свое обращение в Жогорку Кенеш, чтобы депутаты провели внутреннее расследование, и в Генпрокуратуру.

«С подачей жалобы в надзорный орган, конечно, есть затрудение, поскольку у госкомиссии нет статуса госоргана. Но это прецедент», — отметила Клара Сооронкулова.

По ее словам, в СМИ перед заседанием Жогорку Кенеша  был опубликован уже переделанный вариант, а не тот, который подписывали члены госкомиссии.

Еще один член госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа генерал Артур Медетбеков заявил, что между заключением, которое было озвучено в парламенте, и тем документом, который подписали представители комиссии, имеются расхождения.

Другие коллеги по комиссии, включая ее главу вице-премьер-министра Жениша Разакова, не подтвердили эти слова.
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