11:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сколько водителей ездят по доверенности, в правительстве не знают

Чиновники из правительства, приглашенные на заседание Жогорку Кенеша, где сегодня обсуждаются поправки в Закон «Об ОСАГО», не могут ответить на вопрос, сколько водителей в Кыргызстане ездят по доверенности. 

По словам нардепа Аалы Карашева, это просто безобразие какое-то.

Его поддержала Айнуру Алтыбаева. Депутаты сомневаются, что ОСАГО вообще заработает. Напомним, введение штрафов за отсутствие страхового полиса так же отложили на 2021 год, как и введение самого закона. 

Аида Исмаилова напомнила, что граждане КР не готовы к дополнительным тратам, а кабмин не проводит никакой информационной политики в этом направлении, не информирует, не разъясняет.

Отметим, ОСАГО предусматривает дополнительную финансовую нагрузку на участников дорожного движения, в первую очередь на наших автовладельцев. Правительство считает, что решение о переносе вступления его в силу на данный момент будет логичным и правильным шагом.
Ссылка:
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО в Кыргызстане предлагают ввести с 2021 года
Штрафстоянки и ОСАГО. Депутаты критикуют правительство и новые кодексы
Закон об ОСАГО перенесли на 2021 год. С чиновничьей заботой о водителях
Кыргызстанцы хотят обсудить закон об ОСАГО, но связи с Жогорку Кенешем нет
Закон об отсрочке ОСАГО на два года выставлен на общественное обсуждение
Сколько стоит ОСАГО и какую компенсацию можно получить в случае ДТП
Спикер Жогорку Кенеша предлагает ввести ОСАГО к 2021 году
12 «почему» об ОСАГО и ответы главы Госфиннадзора
Подложили свинью. Как новый год принес автолюбителям больше проблем, чем пользы
Отсрочить штрафы за отсутствие ОСАГО предложил Госфиннадзор Кыргызстана
Популярные новости
Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в&nbsp;АКС ГКНБ Племянник спикера Жогорку Кенеша возглавил управление в АКС ГКНБ
Даже года не&nbsp;прошло. У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова опять сменился главный охранник Даже года не прошло. У Сооронбая Жээнбекова опять сменился главный охранник
Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям
Я&nbsp;все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о&nbsp;судьях, творящих беззаконие Я все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о судьях, творящих беззаконие
Бизнес
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
За&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor! За подарками в O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor!
11 декабря, среда
11:33
Фискалов раскритиковали за слабую работу по взысканию долгов страховых взносов Фискалов раскритиковали за слабую работу по взысканию д...
11:31
Депутат предлагает в десять раз поднять штраф за вождение в пьяном виде
11:27
Добрая акция. Для родителей детей-инвалидов в Бишкеке выступит российская певица
11:03
В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века»
10:57
Защитой персональных данных озаботился Мухаммедкалый Абылгазиев