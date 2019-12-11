Сколько водителей ездят по доверенности, в правительстве не знают

Чиновники из правительства, приглашенные на заседание Жогорку Кенеша, где сегодня обсуждаются поправки в Закон «Об ОСАГО», не могут ответить на вопрос, сколько водителей в Кыргызстане ездят по доверенности.

По словам нардепа Аалы Карашева, это просто безобразие какое-то.

Его поддержала Айнуру Алтыбаева. Депутаты сомневаются, что ОСАГО вообще заработает. Напомним, введение штрафов за отсутствие страхового полиса так же отложили на 2021 год, как и введение самого закона.

Аида Исмаилова напомнила, что граждане КР не готовы к дополнительным тратам, а кабмин не проводит никакой информационной политики в этом направлении, не информирует, не разъясняет.

Отметим, ОСАГО предусматривает дополнительную финансовую нагрузку на участников дорожного движения, в первую очередь на наших автовладельцев. Правительство считает, что решение о переносе вступления его в силу на данный момент будет логичным и правильным шагом.