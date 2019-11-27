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Власть

Для защиты свидетелей нужны большие деньги. Депутаты раскритиковали МВД

В парламенте обсуждают поправки в Закон «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».

По словам представителей МВД, всего на программу защиты свидетелей предусмотрено три миллиона сомов. Сейчас по ней проходят 22 человека. По данным правоохранительного ведомства, чтобы защитить свидетеля от посягательств подозреваемого в совершенном преступлении, необходимо 464 тысячи сомов. Но депутатам эта сумма показалась недостаточной.

По словам Акылбека Жапарова, на такие деньги невозможно обеспечить полноценную защиту. 

Мы миллиарды сомов тратим на тряпки, а на наших граждан у нас, как всегда, денег нет. МВД должно обратиться в Минфин, чтобы изыскать дополнительно деньги.

Акылбек Жапаров

А Руслану Казакбаеву не понравилось, что милицейские чиновники публично озвучили сумму. По его мнению, такие данные должны быть засекречены, потому что любой при желании просчитает, какая на эти средства может быть предоставлена защита.

Его поддержал Аалы Карашев. Он также призвал МВД информировать население не о тратах, а о самой программе защиты свидетелей. Парламентарий уверен, что об этом просто никто не знает. 

В итоге депутаты поддержали законопроект во втором чтении и отправили его на голосование. 
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