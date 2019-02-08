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Власть

Приближаться запрещено. Правила для защиты свидетелей разработало правительство

Правительство Кыргызстана разработало новые правила для защиты свидетелей. В парламент внесен соответствующий проект закона.

По словам заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, предлагается расширить круг субъектов, подлежащих государственной защите. В частности, предусматривается личная защита важных свидетелей. То есть человеку, который дает важные показания, предоставят охрану. Ее представители должны ограждать свидетеля от контакта с теми, кто может причинить ему вред. Любое взаимодействие со свидетелем того, от которого исходит потенциальная угроза, пресекается. 

Ни телефонных разговоров, ни переписки, ни встреч. Даже приближаться к свидетелю тот, кто может причинить ему урон, не может.

Вместе с тем статьей 80 УПК КР предусмотрена мера безопасности в виде официального предостережения о возможном привлечении к уголовной ответственности. Кроме этого, проект предлагает обозначить сроки рассмотрения заявления граждан (свидетелей), нуждающихся в защите.
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