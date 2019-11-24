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Власть

Проблема Сооронбая Жээнбекова — отсутствие видения и профессиональной команды

Сегодня исполнилось два года, как президент Сооронбай Жээнбеков принес присягу в качестве главы государства. Политолог Медет Тюлегенов поделился с 24.kg мнением, почему ожидания от прихода Сооронбая Жээнбекова на этот пост пока не оправдались.

По словам эксперта, проблема главы государства в том, что у него нет умения выстраивать стратегию, формировать команду и обозначать четкое видение будущего страны. «Его предшественники были в оппозиции, отточили амбиции, характер, умение выстраивать отношения, вести переговоры, то есть, умели то, чему не научился Сооронбай Жээнбеков», — считает Медет Тюлегенов.

Сооронбай Жээнбеков занимал разные должности, был премьер-министром, но всегда был при ком-то, он не имел возможности сформироваться как политик национального уровня. 

Медет Тюлегенов

Эксперт добавил, что нынешний президент оказался заложником системы транзита власти, поэтому и получилось, что пришел на позицию главы государства без своего политического арсенала, созданной им комады. Приходится донашивать за прежним то, что осталось.

«Раньше он был чьим-то инструментом, а как стряхнул с себя это бремя, оказалось, что нужно создавать все свое. Но пока продемонстрировать собственные волевые качества у него не получается. А может, он и не умеет этого делать», — подчеркнул Медет Тюлегенов.

Эксперт убежден: в оставшиеся две трети президентского срока кардинальных изменений в Кыргызстане не произойдет. 
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