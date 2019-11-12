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Власть

Попытка № 3. Депутаты Жогорку Кенеша вновь пытаются легализовать самозахват

Депутаты Жогорку Кенеша в третий раз пытаются легализовать земельные участки под домами, построенными до 3 августа 2012 года. Законопроект начали обсуждать в комитетах в первом чтении.

Инициаторами документа выступили нардепы Алмамбет Шыкмаматов, Искендер Гаипкулов, Абдимуктар Маматов, Эмиль Токтошев, Сайдулла Нышанов, Бахадыр Сулейманов, Садык Шер-Нияз, Наталья Никитенко и Каныбек Иманалиев. Они отметили, что в Бишкеке и Оше незаконное строительство жилых домов является одной из главных проблем.

В ходе инвентаризации в 47 жилых массивах столицы выявили более 6 тысяч 382 земельных участков под индивидуальные жилые дома. Из них более 3 тысяч 589 участков подлежат возможной легализации.

Из справки-обоснования к законопроекту 

В связи с отсутствием правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки граждане не могут устроиться на работу, встать на воинский учет, участвовать в важных городских общественно-политических мероприятиях и получать медицинскую помощь.

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Депутаты сказали, что стоит учесть и то, что большинство таких граждан являются малоимущими, вложившими все денежные накопления в строительство жилья.

Аналогичная ситуация и в Оше. При этом у местного самоуправления нет законодательно закрепленных полномочий для легализации земельных участков под существующие индивидуальные жилые дома. Постановлением Бишкекского горкенеша права собственности предоставляют только на участки под домами, построенными до 1999-го.

Подавляющее большинство индивидуальных жилых домов возвели в 2005 году.

«Учитывая сильную социальную напряженность, связанную с невозможностью получения гражданами прав на занятые земельные участки, последствия которой неоднократно выливались в митинги, недопустимость сноса такого огромного количества домостроений без правоустанавливающих документов, предлагаем легализовать земельные участки с построенными до 3 августа 2012-го без документов индивидуальными жилыми домами», — предлагают парламентарии.

Они заметили, что многих застройщиков обманули недобросовестные продавцы. Они приобретали участки за деньги на основании предоставленных им поддельных выписок из постановлений районных администраций. Сейчас застройщики не могут узаконить права собственности, а дома уже построили.

Похожие законопроекты депутаты инициировали в 2014 и 2015 годах, но их не поддержали.
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