Законопроект об электронных машинах для голосования вынесли на обсуждение

Депутаты Исхак Масалиев и Жанар Акаев инициировали законопроект об электронных машинах для голосования (ЭМГ). Он вынесен на общественное обсуждение.
По мнению законотворцев, должны быть автоматизированы основные функции, специфические для избирательной деятельности. То есть избиратель сможет не только проголосовать с помощью такого устройства, но оно подсчитает потом итоги. При этом программное обеспечение, используемое в ЭМГ, должно соответствовать следующим критериям:
— при надлежащем использовании ЭМГ будут получены такие же результаты при подсчете голосов, как если бы проверка производилась без компьютерного обеспечения;
— ЭМГ и программное обеспечение предоставляют возможность избирателю корректировать любые ошибки до начала обработки его голоса;
— сеанс голосования на ЭМГ может быть активирован избирателем только один раз. Голосовать несколько раз избиратель не сможет;
— ЭМГ и программное обеспечение позволят избирателю проголосовать, не отдавая предпочтение ни одному кандидату (против всех);
— ЭМГ должна быть проста в активации и использовании ее избирателем;
— во избежание манипуляций с компонентами аппаратурного и программного обеспечения ЭМГ должна быть физически защищена путем использования механизма опломбирования;
— ЭМГ и программное обеспечение не позволяют узнать, каким образом проголосовал тот или иной избиратель;
— ЭМГ позволяет распечатать выбор избирателя на бумаге;
— ЭМГ имеет сенсорный экран большого размера диагональю не менее
По мнению авторов, использование ЭМГ поможет избежать подтасовок и голосования по дополнительным спискам.