Законопроект об электронных машинах для голосования вынесли на обсуждение

Депутаты Исхак Масалиев и Жанар Акаев инициировали законопроект об электронных машинах для голосования (ЭМГ). Он вынесен на общественное обсуждение.

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По мнению законотворцев, должны быть автоматизированы основные функции, специфические для избирательной деятельности. То есть избиратель сможет не только проголосовать с помощью такого устройства, но оно подсчитает потом итоги. При этом программное обеспечение, используемое в ЭМГ, должно соответствовать следующим критериям:

— при надлежащем использовании ЭМГ будут получены такие же результаты при подсчете голосов, как если бы проверка производилась без компьютерного обеспечения;

— ЭМГ и программное обеспечение предоставляют возможность избирателю корректировать любые ошибки до начала обработки его голоса;

— сеанс голосования на ЭМГ может быть активирован избирателем только один раз. Голосовать несколько раз избиратель не сможет;

— ЭМГ и программное обеспечение позволят избирателю проголосовать, не отдавая предпочтение ни одному кандидату (против всех);

— ЭМГ должна быть проста в активации и использовании ее избирателем;

— во избежание манипуляций с компонентами аппаратурного и программного обеспечения ЭМГ должна быть физически защищена путем использования механизма опломбирования;

— ЭМГ и программное обеспечение не позволяют узнать, каким образом проголосовал тот или иной избиратель;

— ЭМГ позволяет распечатать выбор избирателя на бумаге;

— ЭМГ имеет сенсорный экран большого размера диагональю не менее 17 дюймов .

По мнению авторов, использование ЭМГ поможет избежать подтасовок и голосования по дополнительным спискам.