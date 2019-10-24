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Власть
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Поставить точку в вопросе принятия ПДП предлагают в БГК

«Нам надо определиться, принимаем мы проект детальной планировки или нет», — заявил на очередной сессии БГК депутат Куванычбек Конгантиев.

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Он напомнил, что разработку документа муниципалитет заказал в 2012 году.

«Прошло семь лет, а мы его все туда-сюда перекидываем. Но он нам нужен до 2025 года, до которого утвержден Генплан. Давайте уже определимся, нужен он нам или нет», — сказал он.

Куванычбек Конгантиев добавил, что коллеги ссылаются на то, что общественность не понимает документ.

«Общественные обсуждения были проведены. Все замечания собрали, их отработали, собрали воедино и внесли на утверждение к нам. Внесли его 5 марта 2019 года. То есть мы 7 месяцев у себя держим. Мы не градостроители, никто в этом зале до конца не понимает документ. Госстрой на сегодня сказал, что документ в порядке», — отметил депутат.

Кто еще должен принять? Баба Валя с улицы Васильково?

Куванычбек Конгантиев

Он считает, что депутаты должны взять на себя ответственность. «Делать крайней мэрию, что она плохо разработала, — неправильно. Конкретных предложений нет, кроме непонятной критики. Предлагаю включить вопрос утверждения ПДП на следующую сессию», — добавил он.

Напомним, обнародованный в начале марта, он сразу же вызвал нарекания. Горожане опасались, что после принятия документа мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды».

В итоге в апреле прошлого года проект отправлен на доработку в НИИ градостроительства.

ПДП Бишкека разрабатывают несколько лет. Он охватывает 3 тысячи 640 гектаров центральной части города, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Ахунбаева и Баха.

Документ регламентирует красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.
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