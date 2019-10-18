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Экономика

Лидером по дотациям станет Кара-Суйский район, которым руководит Тилек Матраимов

Абсолютным рекордсменом по выделению выравнивающих трансфертов в 2020-м станет Кара-Суйский район Ошской области — 156,4 миллиона сомов. Такие данные приводят в проекте бюджета страны, опубликованном Министерством финансов.

Общий объем выравнивающих трансфертов на следующий год составит 1 миллиард 958,95 миллиона сомов. Больше всего средств получат Ошская (636,3 миллиона) и Джалал-Абадская (402,1 миллиона) области.

Планируемые дотации только на один Кара-Суйский район оказались выше трансфертов на всю Таласскую (121,7 миллиона сомов) и Иссык-Кульскую (111,9 миллиона) области, и лишь немного меньше дотаций для Чуйской области (160,7 миллиона).

119 миллионов сомов получит Узгенский район, 108,8 миллиона — Ноокатский, 73,4 миллиона — Кара-Кульджинский.

Расходы государства на приграничную Баткенскую область сократятся. Если в 2019-м размер выравнивающих трансфертов составлял 229,6 миллиона сомов, то на 2020 год он запланирован в 224,5 миллиона. А ведь после приграничных конфликтов депутаты требовали от кабмина увеличить затраты на регион.

Акимом Кара-Суйского района Ошской области с 2012-го является Тилек Матраимов.

Он родной брат депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и экс-зампредседателя таможни Райымбека Матраимова.
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