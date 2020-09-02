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Общество

Стоимость билета в соляную шахту Чон-Туз зависит от национальности

Стоимость входного билета в соляную шахту Чон-Туз в селе Кочкор Нарынской области зависит от национальности посетителей. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, девушка при входе сказала, что цена для русских дороже, чем для кыргызов.

«Мы думали, она ошиблась, имела в виду, что для кыргызстанцев одни расценки, а для иностранных туристов другие. Но, как оказалось, нет. Сказала, что раз мы русские, должны платить дороже, а кыргызам дешевле. Позднее она скажет, что после карантина руководство (не уточнила, какое именно) приняло решение русским одну цену установить, а кыргызам другую. Чем все это мотивировано, неизвестно. Очень неприятно, обидно, что в нашей многонациональной республике происходят такие ситуации. Мы граждане одной страны», — пишет читательница.

Уместно напомнить статью 16 Конституции КР: «Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163875/
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