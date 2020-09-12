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Общество

Владелец соляной шахты Чон-Туз прокомментировал конфликт посетителей и работницы

Владелец соляной шахты Чон-Туз в селе Кочкор Нарынской области Аскарбек Байтереков разъяснил 24.kg ситуацию с разной стоимостью входа для посетителей.

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По его словам, Самара Жумабекова, работающая кастеляншей в соляной шахте, ошиблась, сказав, что цена за вход в шахту зависит от национальности посетителей.

«Выяснилось, что, говоря о русских и кыргызах, она имела в виду граждан других стран, в том числе граждан России. Но, видимо, по-русски неправильно выразилась. В итоге посетители решили, что стоимость зависит от национальности. Меня и моего отца не было тогда на месте. В Бишкеке скончалась моя мама, поэтому мы не смогли поговорить с посетителем», — рассказал Аскарбек Байтереков.

Напомним, 2 сентября читательница 24.kg сообщила, что стоимость входного билета в соляную шахту Чон-Туз в селе Кочкор Нарынской области зависит от национальности посетителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164948/
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