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Власть

Депутаты просят чиновников отвечать на вопросы четче и увереннее

Вице-спикер Мирлан Бакиров призвал директора департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Аскарбека Токтошева отвечать на вопросы парламентариев четче и увереннее. Депутат добавил, что глава департамента — специалист хороший и презентованный им законопроект нужный.

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В парламенте обсуждают кредитное соглашение между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Джалал-Абаде (фаза 2)». Кроме того, по документу помощь получит и Каракол — на обновление канализации.

По словам нардепа Эмиля Токтошева, нужно изыскать финансы и для других городов. Депутат добавил, что, когда будет выбран подрядчик, необходимо обязать его закупать местные материалы. «Никаких китайских труб», — заявил парламентарий.

Отмечается, что проект состоит из двух частей. Это капитальные инвестиции и техническое сотрудничество. Цель — помощь в реабилитации и расширении системы водоснабжения в городах Джалал-Абаде и Караколе.

Из кредитных средств для первой части, включая оборудование, работы и услуги, предусмотрено — 3,96 миллиона евро. На разовую комиссию предусмотрено — 40 тысяч евро.

Из гранта предусмотрено — 4 миллиона 125 тысяч евро. В итоге 136 тысяч 800 человек получат доступ к безопасной питьевой воде. По соглашению общая сумма проекта составляет 9 миллионов 275 тысяч евро. Софинансирование правительства не предусмотрено.
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