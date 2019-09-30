Президент вылетел в Ереван для участия в Высшем Евразийском экономическом совете

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване (Армения). Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков.

Он отметил, что традиционно заседания ВЕЭС пройдут в узком и расширенном составах.

В Ереване Сооронбай Жээнбеков также встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном.

«Особенностью саммита является то, что в его рамках пройдет международный форум «Транзитный потенциал Евразийского континента». В нем примут участие представители деловых кругов Кыргызстана», — подчеркнул Данияр Сыдыков.

Он напомнил, что на прошлой неделе в Бишкеке успешно прошла «Евразийская неделя».