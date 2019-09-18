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Власть

В парламенте предлагают ввести мораторий на изменения в Налоговой кодекс

В Кыргызстане за два года (2017-2019) внесено 25 изменений в Налоговый кодекс. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Аалы Карашев.

Отметим, депутаты рассматривают снижение налога на прибыль с 10 до 3 процентов при заключении международных сделок. Министр экономики Санжар Муканбетов сказал, что при сокращении ставок к 2020 году планируется поступление в бюджет $15-20 миллионов.

«Вы не знаете, сколько раз были внесены изменения в этот закон? За последние два года правки внесли 25 раз! И какой инвестор после этого будет приходить и вкладывать свои деньги? Мы же вам предлагали собрать все изменения, сделать один проект и наложить мораторий», — сказал Аалы Карашев.

В целом депутаты выступили за поддержку этой поправки. Законопроект ушел на голосование в первом чтении. 
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