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Власть

В Кыргызстане обсуждают новую систему госуправления

В Бишкеке прошло заседание рабочей группы по реализации «дорожной карты» поэтапного проведения реформы административно-территориального устройства КР. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Проект модели административно-территориального устройства включает обновленную систему госуправления, которая позволяет выстроить эффективную вертикаль власти, а также новое административно-территориальное деление, которое позволит реализовать реформу системы управления.

Реформа является первичной и главной задачей по отношению к новым границам административных образований.

«По итогам презентации первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов предложил к следующему заседанию подготовить проект модели предлагаемой обновленной структуры административно-территориального деления на районном уровне», — говорится в сообщении.
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