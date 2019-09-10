В Джалал-Абаде реконструируют систему водоснабжения за 9,2 миллиона евро

Члены парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрили ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Реабилитация системы водоснабжения и канализации». Оно подписано 23 мая 2019 года в Бишкеке.

Кроме того, нардепы одобрили и грантовое соглашение между Кыргызстаном и ЕБРР относительно инвестиционного гранта от специального фонда акционеров.

Общая сумма проекта составляет 9 миллионов 275 тысяч евро.

Из них ЕБРР выделит 4 миллиона евро в качестве кредита, а 4 миллиона 125 тысяч евро — как грант. Остальной 1 миллион 15 тысяч евро — грантовые средства технического сотрудничества.

Деньги предоставят на 15 лет, три года — льготный период с процентной ставкой. На реализацию проекта отводят три года.