Генпрокуратура собирает хронологию событий при задержании Алмазбека Атамбаева

По факту произошедших событий в Кой-Таше при спецоперации по принудительному приводу бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждены уголовные дела. Об этом на заседании парламента заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, следствие ведут опытные следователи Военной прокуратуры, МВД, ГКНБ.

«В настоящий момент назначены экспертизы. Всю хронологию мы собираем. В ближайшее время дадим юридическкую оценку произошедшему», — сказал Откурбек Джамшитов.

Депутат Рыскелди Момбеков спросил: могли ли провести эту спецоперацию после Курман айта? На это глава надзорного органа ответил, что он не может дать какие-либо указания следователю.

«Согласно УПК, следователь и прокурор могут в принудительном порядке привести свидетеля в орган дознания. Три раза к нему приходила повестка, это все на камеру снимали. Как будто этого было мало, даже замминистра ходил к Алмазбеку Атамбаеву. Но и тогда он не пришел. Следователь действовал в рамках УПК», — добавил Откурбек Джамшитов.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.