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Власть

Вопрос о бизнес-омбудсмене скоро решат, обещает премьер-министр Кыргызстана

«В ближайшее время планируется закончить вопрос о бизнес-омбудсмене», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, выборы защитника бизнеса были открытыми и прозрачными. Скоро общественности представят и бизнес-омбудсмена, и его заместителей.

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«Это положительно скажется на международном имидже страны. Кроме того, с начала года количество проверок бизнеса сократилось на 88 процентов», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, что решение о кандидатуре бизнес-омбудсмена принято месяц назад. Но до сих пор протокол об избрании главного защитника предпринимателей не подписан.
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