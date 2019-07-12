По итогам визита Аскара Мамина в Кыргызстан подписано девять документов

По итогам официального визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Кыргызстан подписано девять документов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным подписаны:

— меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукцией между ОсОО «Элет Агрохолдинг» и ТОО Continental Agro Trade;

— меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукцией между ОсОО «Хайтун» и ТОО Continental Agro Trade;

— меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ТОО Continental Agro Trade и ОсОО «Дордой Базары»;

— соглашение о сотрудничестве между ОсОО «Глобал Джамгыр Майнинг», ТОО ААEngineering group и АО «Экспортная страховая компания Kazakh export»;

— меморандум о сотрудничестве между ОАО «Гарантийный фонд» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»;

— план действий двухстороннего экономического сотрудничества и налогового администрирования между Государственной налоговой службой Кыргызстана и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Казахстана;

— меморандум о сотрудничестве в области реализации инфраструктурных проектов в сфере строительства и проектирования автомобильных дорог между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерством транспорта и дорог Кыргызстана;

— протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о порядке пребывания граждан КР на территории Казахстан и граждан РК на территории Кыргызстана от 11 мая 2012 года;

— протокол восьмого заседания кыргызско-казахстанского межправительственного совета.