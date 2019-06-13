Депутатам не нравится, что реабилитация дорог обходится очень дорого

В парламенте во втором чтении рассматривают проект закона о ратификации соглашения с Азиатским банком развития о строительстве и реабилитации дорог.

Депутаты возмущаются, что при восстановлении двух участков дорог Балыкчи — Кочкор и Кочкор — Эпкин километр стоит $1 миллион 470 тысяч. По их мнению, это очень дорого.

Читайте по теме Цифра дня. 24,5 километра дорог заасфальтировали в Кыргызстане с начала года

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, сегодня проходит тендер, создан короткий список подрядчиков и отослан банку, список по консультантам пока создается.

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Алтынбек Жунус уулу поинтересовался, кто проводит эти тендеры. Выяснилось, что создана комиссия, главой которой является начальник управления финансов Минтранса Алмаз Дуйшебаев. «Ни министра, ни заместителей нет в составе комиссии», — пояснил Бакыт Бердалиев.