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Власть

Депутатам не нравится, что реабилитация дорог обходится очень дорого

В парламенте во втором чтении рассматривают проект закона о ратификации соглашения с Азиатским банком развития о строительстве и реабилитации дорог.

Депутаты возмущаются, что при восстановлении двух участков дорог Балыкчи — Кочкор и Кочкор — Эпкин километр стоит $1 миллион 470 тысяч. По их мнению, это очень дорого.

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Как сообщил заместитель министра транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, сегодня проходит тендер, создан короткий список подрядчиков и отослан банку, список по консультантам пока создается.

Член фракции «Онугуу-Прогресс» Алтынбек Жунус уулу поинтересовался, кто проводит эти тендеры. Выяснилось, что создана комиссия, главой которой является начальник управления финансов Минтранса Алмаз Дуйшебаев. «Ни министра, ни заместителей нет в составе комиссии», — пояснил Бакыт Бердалиев.

За счет инвестиционных проектов построили 14,5 километра новых дорог. В том числе 2 километра дороги север — юг, 5 километров Бишкек — Кара-Балта, 1,5 километра Ош — Баткен — Исфана — Худжант и 6 километров Ош — Баткен — Исфана. 
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