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Власть

Сотрудников Внутренних войск несправедливо убирают из очереди на жилье

Сотрудники Внутренних войск МВД из-за изменения структуры выбывают из очереди на жилье. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Аида Касымалиева.

По ее словам, Внутренние войска передали из Национальной гвардии в Министерство внутренних дел. Нардеп поинтересовалась, что будет с теми, кто стоял в очереди на жилье и заселят ли их в дома для сотрудников МВД, которые достраивают в Оше.

«Внутренние войска вернулись в состав МВД, а сотрудники вставали в очередь, когда были в составе Нацгвардии. Я думаю, что вопрос будет рассмотрен. Но нужно сказать, что не все получат жилье. Если там стоят 100 человек, у нас тоже же стояли в очереди. Будет создана комиссия», — отметил замглавы министерства Курсан Асанов.

«Однако это несправедливо. Они всю жизнь стояли в очереди на жилье. И из-за того, что структура изменилась, их очередь меняется. Я прошу учесть это», — возмутилась Аида Касымалиева.
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