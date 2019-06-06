Туйгунаалы Абдраимов не собирается извиняться перед журналистом

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался извиняться перед журналистом. Об этом он заявил сегодня сотрудникам СМИ.

«Как она спросила, так я и ответил», — прокомментировал свое поведение Туйгунаалы Абдраимов.

Кроме того, он сказал, что требования о его отставке — это провокация.

Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ. «Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress.

Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.