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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Туйгунаалы Абдраимов вышел с допроса из ГКНБ

Экс-глава ЦИК и бывший полпред Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов вышел с допроса из здания бишкекского управления ГКНБ. Он отказался от комментариев и уехал домой в сопровождении родственников.

Сегодня в 11.00 Туйгунаалы Абдраимов был вызван на допрос. Сообщалось, что бывшему чиновнику планировали вручить уведомление о подозрении.

Сын Туйгунаалы Абдраимова Эльмурат Абдраимов подтвердил редакции эту информацию. «С утра отца вызвали на допрос в бишкекское управление ГКНБ. Есть вероятность, что его задержат. Сотрудники спецслужб провели обыск дома и в офисе. Они произвели выемку документов на имущество», — сказал он.

Напомним, имя Туйгунаалы Абдраимова фигурирует в деле о захвате власти. 16 сентября его допросили в следственной службе МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207752/
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