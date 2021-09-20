Туйгунаалы Абдраимов вышел с допроса из ГКНБ

Экс-глава ЦИК и бывший полпред Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов вышел с допроса из здания бишкекского управления ГКНБ. Он отказался от комментариев и уехал домой в сопровождении родственников.

Сегодня в 11.00 Туйгунаалы Абдраимов был вызван на допрос. Сообщалось, что бывшему чиновнику планировали вручить уведомление о подозрении.

Сын Туйгунаалы Абдраимова Эльмурат Абдраимов подтвердил редакции эту информацию. «С утра отца вызвали на допрос в бишкекское управление ГКНБ. Есть вероятность, что его задержат. Сотрудники спецслужб провели обыск дома и в офисе. Они произвели выемку документов на имущество», — сказал он.

Напомним, имя Туйгунаалы Абдраимова фигурирует в деле о захвате власти. 16 сентября его допросили в следственной службе МВД.