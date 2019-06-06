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Власть

Абдраимов кетсин! Полпред в Чуйской области заперся в кабинете

Фото 24.kg

Полномочный представитель правительства в Чуйской области заперся в своем кабинете, чтобы не выходить к журналистам.

Сегодня сотрудники нескольких СМИ собрались у здания полпредства, чтобы потребовать отставки Туйгунаалы Абдраимова. Журналисты поднялись в кабинет полпреда, чтобы поговорить с ним.

Туйгунаалы Абдраимов был на рабочем месте. Однако встречаться с прессой отказался и заперся у себя в кабинете. Сотрудники СМИ простояли под дверьми около 20 минут, но полпред так и не вышел.

Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ. «Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress.

Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.
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